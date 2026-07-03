Muévete en Bici sí se realizará este domingo en CDMX, pero con ruta reducida. Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)
Chío Sánchez Por Chío Sánchez
3 julio, 2026
Qué hacer
Chío Sánchez
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3 julio, 2026
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Sí habrá Paseo Dominical en CDMX, pero con cambios por el México vs. Inglaterra: ruta

¿Vas al Muévete en Bici este domingo? Atento, porque la ruta cambiará debido al encuentro de la Selección Mexicana.

Si este fin de semana planeas salir a pedalear, correr o simplemente disfrutar de un domingo al aire libre en la CDMX, hay buenas noticias: el Paseo Dominical “Muévete en Bici” sí se llevará a cabo.

Aunque el partido entre México e Inglaterra modificará parte de la dinámica en la ciudad, el programa continuará con su tradicional jornada para que capitalinos y visitantes recorran calles emblemáticas sin autos.

Eso sí, el paseo tendrá ajustes importantes en su recorrido habitual. Debido al partido de la Selección Mexicana y a la instalación de pantallas en Paseo de la Reforma, la ruta de Muévete en Bici será más corta que en otras ediciones.

Aun así, las y los asistentes podrán disfrutar de un trayecto seguro con servicios gratuitos, apoyo logístico y espacios ideales para vivir una mañana activa antes del esperado encuentro futbolero.

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¿Cuándo es el Paseo Dominical?

Pese al partido de México contra Inglaterra, el Paseo Dominical “Muévete en Bici” sí se realizará este domingo 5 de julio. Aunque la ruta será más corta de lo normal, el horario se mantiene sin cambios: de 8:00 a 14:00 horas, ideal para que salgas a rodar o correr por las calles de la ciudad con total seguridad.

Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

Ruta del Paseo Dominical: 5 de julio

Normalmente, el Paseo Dominical es reconocido por su trayecto a través de Paseo de la Reforma. Sin embargo, a causa del encuentro de la Selección Mexicana y la colocación de pantallas en dicha zona, en esta ocasión la ruta de “Muévete en Bici” tendrá una extensión de 36 kilómetros.

El recorrido atravesará las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, pasando por los siguientes sitios:

  • Condesa
  • División del Norte 
  • Patriotismo
  • Eje 7 Sur 
  • Coyoacán

Como ya es costumbre, este paseo contará con diversos apoyos sin costo para las y los asistentes, que incluyen atención médica, módulos sanitarios, apoyo mecánico y la participación de la Biciescuela CDMX. En las siguientes líneas, te detallamos la agenda de actividades previstas…

Foto: FB (Muévete en Bici CDMX)

Horario del partido: México vs. Inglaterra

Toma en cuenta que el encuentro contra la Selección de Inglaterra está programado para las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Ciudad de México. Este será el último partido que se dispute en la capital, por lo que se espera una afluencia considerable en Paseo de la Reforma por las pantallas. Considera estos tiempos si planeas asistir tanto al Paseo Dominical como a la transmisión del juego.

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