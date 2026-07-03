Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels
Xally Miranda Por Xally Miranda
3 julio, 2026
Qué hacer
Xally Miranda
Por Xally Miranda
3 julio, 2026
Qué hacer

Qué hacer en CDMX: cine con Charli XCX, gastronomía con buena causa y más experiencias te esperan

Explora la mejor guía de fin de semana en CDMX. Te decimos dónde ver la nueva película de Charli XCX, cómo apoyar a una buena causa y los detalles de las experiencias más fascinantes de la ciudad

Si te estás preguntando qué hacer en CDMX este fin de semana y aún te encuentras sin planes, llegaste al lugar indicado. La capital siempre tiene algo para hacer, y en esta ocasión hemos armado una cartelera con los eventos en CDMX que definitivamente no puedes dejar fuera de tu agenda.

Ya sea que busques escapar de la rutina con cine independiente, disfrutar de una obra de teatro catártica o adentrarte en experiencias inmersivas que te lleven hasta la Luna, nuestra guía reúne las opciones más atractivas para aprovechar al máximo tus días libres.

Podrás presenciar el debut protagónico de Charli XCX en la gran pantalla, relajarte echándote un buen trago en el Festival del Pulque, Gastronomía y Mezcal, apoyar a Venezuela con la valiosa iniciativa de un restaurante, conectar con la naturaleza por medio de dos interesantes festivales y muuucho más.

Charli XCX en su erupción cinematográfica

Luego del boom masivo que significó su álbum brat, Charli XCX viró su trayectoria hacia otra de sus pasiones: el cine. Su talento no sólo la hizo componer canciones para Cumbres borrascosas y Mother Mary, sino que también la llevó a protagonizar cintas como The Moment y Erupcja, siendo justo esta última la que acaba de llegar a cines mexicanos.

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En Erupcja seguirás a Bethany (Charli XCX) y su novio, cuya escapada romántica los ha dejado varados en Varsovia, Polonia, por culpa de la erupción de un volcán. Matando el tiempo, Bethany se reencontrará con una amiga y ese simple contacto bastará para que estallen muchas emociones.

  • Dónde: Cineteca Nacional de las Artes, La Casa del Cine MX, Cine Tonalá, Cinematógrafo del Chopo, Cinemanía y la Sala Julio Bracho del CCU (UNAM)
  • Fecha: ya disponible
  • Horario: según el complejo
Foto: Cortesía Lool Films

Deja entrar la naturaleza a tus planes

Conecta con tu curiosidad por medio de dos eventos que recuerdan la importancia de cuidar la biodiversidad. El primero es el Festival de las Luciérnagas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), el cual promueve la conservación de estos insectos con conferencias, juegos, talleres y una muestra dedicada a su fascinante mundo.

El segundo es el Festival Mexicano de las Serpientes en el Centro Cultural Futurama, donde te divertirás aprendiendo con talleres interactivos, charlas especializadas, serpientes vivas en exhibición, actividades lúdicas y exposiciones. Revisa  sus redes sociales para más información.

  • Dónde: MHNCA (Av. de los Compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec) | CC Futurama (Cda. de Otavalo 15, col. Lindavista)
  • Fechas: MHNCA, 4 de julio, 10:30 a 16:00 | Futurama, 3 al 5 de julio, 11:00 a 18:00
  • Costo: MHNCA, $39 | Futurama, entrada libre
Foto: Crédito Pexels

Tu granito de arena para Venezuela

Échale una mano a nuestros hermanos venezolanos desde el restaurante Máximo, del chef Eduardo García, que ofrecerá una box lunch para donar las ganancias a Save The Children y su apoyo a los damnificados. Contiene su clásica Cheeseburger de Wagyu, una soda o cerveza y una galleta elaborada por la chef Elena Reygadas. Lo mejor es que puedes pedirla directamente o por servicio de aplicación. 

Foto: Crédito Altamart / Pexels

Esta cena se va a poner incómoda

La obra de teatro Archipiélago te transportará a la cena de cuatro hermanas que aunque están unidas en la mesa, a nivel emocional se encuentran a kilómetros de distancia. La razón es evidente: aún cargan con las heridas que les provocó el que las abandonara su mamá hace más de 35 años. Lo difícil será hablar de ello, reconocer los patrones que han revivido y, tal vez, sanar.

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  • Dónde: Teatro Helénico (Revolución 1500, col. Guadalupe Inn)
  • Horario: lun a mié, 20:00; hasta el 22 de julio
  • Costo: $430 en taquilla
Foto: Cortesía de la producción

Échate un mezcalito pa los nervios

Si te da ansiedad el México vs Inglaterra, date una vuelta por el Festival del Pulque, Gastronomía y Mezcal para relajarte. Esta edición te recibirá con una jicarita para las bebidas espirituosas, además de tener un componente artístico que te dejará participar en un mural colaborativo, hacer burritos con diferentes materiales y entrarle a antojitos como tlayudas o flautas ahogadas. 

  • Dónde: Nuevo León 80, col. Condesa
  • Fechas: 4 y 5 de julio, 12:00 a 20:00
  • Costo: acceso en $60 en línea, $80 en taquilla
Foto: Cortesía Festival del Pulque, Gastronomía y Mezcal

El Estadio Banorte y su geometría

“Geometrías en juego” es una exposición que explora la manera en que la geometría se mimetiza con el entorno arquitectónico hasta organizar la experiencia colectiva. Su punto de reflexión parte de las obras de Pedro Ramírez Vázquez, Mathias Goeritz y Pedro Friedeberg, pasando por los elementos destacados del Estadio Banorte, el diseño escultórico de Goeritz y el arte surrealista de Friedeberg. 

  • Dónde: Galería Consigna (Kepler 101, col. Anzures)
  • Horario: mar a dom, 11:00 a 17:00
  • Costo: gratis con previa cita vía IG @consigna.io
Foto: Instagram (@consigna.io)

Universo de risottos en la mesa

Veganos y carnívoros encontrarán el risotto que los deje más que satisfechos en la Selezione Italiana de Macelleria, una propuesta gastronómica que reinterpreta el platillo con vegetales de temporada; mozzarella, parmesano, gorgonzola y queso de cabra; una mezcla de hongos; o camarones asados.

Para completar con más placer, la carta también incluye Carpaccio di Zucchini y Provola al Pomodoro como entradas, además de pizzas alla Carbonara y di Pistacchio.

  • Dónde: Orizaba 127, col. Roma Norte
  • Horario: lun a mié, 09:00 a 23:30; jue a sáb, 09:00 a 00:00; dom, 09:00 a 22:30 (comida desde las 13:00)
  • Instagram: @macelleriaroma
Foto: Cortesía Macelleria

Ahora sí puedes llevarla a la Luna

“Luna: la experiencia inmersiva” aterrizó en Samara Satélite para hacerte partícipe de la misión Apollo 11. Durante 45 minutos, te pondrás un visor y comenzarás un recorrido que inicia con el entrenamiento para convertirte en astronauta.

La experiencia utiliza audios originales de la NASA, recreaciones digitales de alta precisión y tecnología VR de última generación para reconstruir los momentos emocionantes. Además, la experiencia cuenta con una guía virtual llamada Selene, que te acompañará en todo el trayecto. Aunque los entusiastas de la ciencia seguramente la disfrutarán al máximo, la Luna está diseñada para cualquier persona.

  • Dónde: Circuito Centro Comercial 16, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Edomex
  • Horario: jue, 12:00 a 18:40; vie, 12:00 a 19:40; sáb y dom, 11:00 a 19:40
  • Costo: desde $200
Foto: Cortesía Fever

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