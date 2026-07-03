Disney On Ice regresa a CDMX: vive la magia con Mickey, Frozen y Toy Story

Crecimos viendo a princesas que nos enseñaron a creer en nosotros mismos, juguetes que cobraban vida cuando nadie los veía y personajes que nos recordaron que sentir miedo, tristeza o alegría también forma parte de crecer. Y como decía Walt Disney: “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”, justo eso podrás hacer en Disney On Ice.

Si tú también sigues cantando las canciones de Frozen, lloraste con Intensamente, no puedes evitar sonreír cuando aparece Mickey Mouse o quieres que tus pequeños hijos o sobrinos disfruten a sus personajes favoritos, entonces hay un plan que no se pueden perder.

Disney On Ice presenta ¡Vive la magia! ya llegó al Auditorio Nacional, donde permanecerá del 1 al 26 de julio con un espectáculo que reúne a más de 50 personajes de algunas de las películas más queridas de Disney.

Las películas que marcaron tu infancia ahora cobran vida sobre hielo | Foto: Ocesa/Laura Villegas



¿Qué personajes podrás ver en Disney On Ice?

Desde que Mickey, Minnie, Donald y Goofy activan el MousePad mágico, comienza un viaje que te lleva por algunos de los universos más queridos de Disney.

Pero no esperes un espectáculo tradicional sobre hielo. Durante casi dos horas verás patinadores de clase mundial, impresionantes acrobacias aéreas, efectos especiales y coreografías que convierten cada historia en una experiencia inmersiva para toda la familia.

Además, esta edición tiene un atractivo especial: por primera vez personajes de Moana 2 e Intensamente 2 llegan a Disney On Ice, por lo que podrás conocer sobre el hielo a Ansiedad, Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado.

Más de 50 personajes de Disney se reunirán en un espectáculo sobre hielo | Foto: Ocesa/Laura Villegas

Más de 50 personajes subirán al hielo

El elenco reúne a más de 50 personajes de distintas generaciones de Disney, así que será difícil elegir un favorito.

Podrás reencontrarte con Mickey, Minnie, Donald y Goofy, navegar junto a Moana, ayudar a Stitch a resolver uno de sus clásicos desastres y recorrer la ciudad de Zootopia con Judy Hopps y Nick Wilde, protagonistas de la película animada más taquillera de la historia.

También viajarás hasta Colombia con la familia Madrigal de Encanto y regresarás a Arendelle junto a Anna, Elsa y Olaf.

Disney On Ice: el espectáculo donde los sueños vuelven a cobrar vida | Foto: Ocesa/Laura Villegas

Woody y Buzz de Toy Story también estarán en Disney On Ice

Si eres de los que crecieron con Toy Story, este espectáculo también tiene un espacio para ti. Sobre la pista aparecerán Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, el dinosaurio más simpático de la saga, y Hamm, el puerquito alcancía que siempre acompaña a la pandilla.

El espectáculo de Disney que reúne a todas las películas de tu infancia | Foto: Ocesa/Laura Villegas

Las princesas protagonizan algunos de los momentos más espectaculares

Uno de los instantes más esperados del show llega con el desfile de princesas. Verás a Ariel, Bella, Cenicienta, Rapunzel, Jasmine, Tiana, Mulán y Mérida.

Imagina a Ariel elevándose sobre el hielo mientras interpreta Bésala o a Rapunzel y Flynn realizando acrobacias aéreas sujetados únicamente por telas que recrean su larga cabellera dorada. Son de esos momentos que hacen que tanto niños como adultos olviden por un instante que todo forma parte de un espectáculo.

Fechas, horarios y boletos de Disney On Ice en CDMX

Si ya te convenciste de vivir la magia de Disney, toma nota: las funciones se realizan del 1 al 26 de julio de 2026 en el Auditorio Nacional.

Hay horarios para casi todos los días de la semana: martes y miércoles a las 18:00 horas, jueves a las 16:00 y 19:30 horas, viernes, sábados y domingos a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas. Los boletos tienen precios desde los $550 y puedes conseguirlos a través de Ticketmaster o directamente en las taquillas del recinto.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Las funciones se realizan en el Auditorio Nacional, ubicado sobre Paseo de la Reforma. La forma más sencilla de llegar es utilizando la Línea 7 del Metro y bajar en la estación Auditorio, que prácticamente te deja a un lado del recinto.

También puedes utilizar la Línea 7 del Metrobús, cuya estación lleva el mismo nombre.

Si prefieres ir en automóvil, el Auditorio cuenta con estacionamiento; sin embargo, debido a la cantidad de familias que asisten a las funciones, lo más recomendable es llegar con anticipación.