Foto: Cuartoscuro
Eduardo Alavez Por Eduardo Alavez
3 julio, 2026
Qué hacer
Eduardo Alavez
Por Eduardo Alavez
3 julio, 2026
Qué hacer

De la Banda El Limón a la Sonora Dinamita: anuncian conciertos GRATIS en CDMX y puntos para ver México vs Inglaterra

El Gobierno de la CDMX tendrá diferentes puntos para ver el partido de México vs Inglaterra, que incluye conciertos gratuitos.

¡Ya se armó la pachanga! Con motivo del partido de México vs Inglaterra, el Gobierno de la CDMX anunció una cartelera de conciertos gratuitos en distintos puntos de la Ciudad de México, donde también habrá pantallas para seguir el duelo de octavos de final del Mundial.

El objetivo es descentralizar los puntos de concentración para ver el encuentro, luego de las cuatro muertes registradas en el Ángel de la Independencia tras los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador.

“Este domingo la Ciudad de México será escenario de una gran celebración colectiva. Estamos convencidos, además, de que esta fiesta va a ser histórica, porque todos dicen que México va a ganar. El próximo domingo le va a ganar a Inglaterra, y eso nos compromete aún más”, indicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante una conferencia de prensa.

Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

¿Dónde ver México vs Inglaterra?

Como parte del operativo de seguridad para el partido, Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la CDMX, y Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, dieron a conocer la cartelera de conciertos que acompañará la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra.

También te puede interesar
example
¡Confirmado! Elton John dará conciertos en México: boletos, preventa y todo lo que debes saber

Los puntos donde habrá pantallas para ver el partido y presentaciones musicales son los siguientes:

  • Monumento a la Revolución: La Original Banda El Limón y Tribal Monterrey.
  • Utopía Meyehualco: Grupo Aroma.
  • Utopía Mixhuca: Out of Control Army.
  • Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita.
  • Deportivo Hermanos Galeana: Sonex.
  • Parque Tezozómoc: Zona Rika.
  • Parque La Bombilla: Los de Abajo.
  • Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana.
  • Campos Revolución: Danzonera Urban.
  • Unidad Independencia: Lost Acapulco.
  • Jardín Cuitláhuac: Fiesta Sonidera.
  • Glorieta San Jerónimo: Cumbia y Banda.
  • Deportivo San Francisco Tecoxpa: Grupo Banda Bucanera y Grupo Guayacán.
  • Bosque de Tláhuac: Sonidero Siboney y Rayito Colombiano.
  • Azcapotzalco: Banda Tierra de Coyotes, Soberana Banda Niche y Adolescentes Orquesta.
  • Gustavo A. Madero: El Poder del Norte.
  • Iztacalco: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argáin, Sonidero Caribalí, Sonido Tropical y Sonido Proyección.
  • Tláhuac: La Séptima Banda y Banda La Mera Mera.
  • Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo.
  • Tlalpan: Banda La Exiliada y Los Ángeles de Charly.
  • Xochimilco: Toño Lizárraga.
Foto: Estrella Josento/ Cuartoscuro

¿A qué hora juega México?

El partido de México vs Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Ciudad de México, ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Sin embargo, en la CDMX habrá diferentes puntos para ver el encuentro en pantallas gigantes. Con esta estrategia, el Gobierno capitalino busca distribuir a los aficionados y ofrecer espacios seguros para seguir el duelo de México vs Inglaterra, acompañado de música en vivo y actividades gratuitas.

Chilango Menú Footer Chilango recomienda
¡Miles de años antes del Mundial! <strong>Explora canchas de juego de pelota en esta expo de Santiago Arau</strong>
Qué hacer
¡Miles de años antes del Mundial! Explora canchas de juego de pelota en esta expo de Santiago Arau
<strong>Nueva Utopía de CDMX tiene un avión con simulador de vuelo, alberca y más:</strong> dónde está y qué actividades hay
Noticias
Nueva Utopía de CDMX tiene un avión con simulador de vuelo, alberca y más: dónde está y qué actividades hay
<strong>Recetitas culturales: </strong>La riqueza del espacio público
Opinión
Recetitas culturales: La riqueza del espacio público
¡Miles de años antes del Mundial! Explora canchas de juego de pelota en esta expo de Santiago Arau
Qué hacer
¡Miles de años antes del Mundial! Explora canchas de juego de pelota en esta expo de Santiago Arau
Noticias
Nueva Utopía de CDMX tiene un avión con simulador de vuelo, alberca y más: dónde está y qué actividades hay
Opinión
Recetitas culturales: La riqueza del espacio público
Arte y cultura
Así es el nuevo Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos: un viaje por la memoria y la tradición
Restaurantes
Un pedacito de Oaxaca en Tlalpan: así se come en este lugar de CDMX
Chilango Menú Footer

Noticias

Qué hacer

Comida y tragos

Cine y TV

Manual de supervivencia

Viajes

Especiales

Chilango Diario

agenda
  • Icon facebook
  • Icon twitter
  • Icon instagram
  • Icon tiktok
  • Icon youtube
ACERCA DE NOSOTROS

Te decimos qué hacer en la Ciudad de México: comida, antros, bares, música, cine, cartelera teatral y todas las noticias importantes

©2026 Derechos Reservados
Chilango es una marca registrado de Capital Digital.