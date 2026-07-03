¡Ya se armó la pachanga! Con motivo del partido de México vs Inglaterra, el Gobierno de la CDMX anunció una cartelera de conciertos gratuitos en distintos puntos de la Ciudad de México, donde también habrá pantallas para seguir el duelo de octavos de final del Mundial.

El objetivo es descentralizar los puntos de concentración para ver el encuentro, luego de las cuatro muertes registradas en el Ángel de la Independencia tras los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador.

“Este domingo la Ciudad de México será escenario de una gran celebración colectiva. Estamos convencidos, además, de que esta fiesta va a ser histórica, porque todos dicen que México va a ganar. El próximo domingo le va a ganar a Inglaterra, y eso nos compromete aún más”, indicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante una conferencia de prensa.

Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

¿Dónde ver México vs Inglaterra?

Como parte del operativo de seguridad para el partido, Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la CDMX, y Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, dieron a conocer la cartelera de conciertos que acompañará la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra.

Los puntos donde habrá pantallas para ver el partido y presentaciones musicales son los siguientes:

Monumento a la Revolución: La Original Banda El Limón y Tribal Monterrey.

Utopía Meyehualco: Grupo Aroma.

Utopía Mixhuca: Out of Control Army.

Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita.

Deportivo Hermanos Galeana: Sonex.

Parque Tezozómoc: Zona Rika.

Parque La Bombilla: Los de Abajo.

Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana.

Campos Revolución: Danzonera Urban.

Unidad Independencia: Lost Acapulco.

Jardín Cuitláhuac: Fiesta Sonidera.

Glorieta San Jerónimo: Cumbia y Banda.

Deportivo San Francisco Tecoxpa: Grupo Banda Bucanera y Grupo Guayacán.

Bosque de Tláhuac: Sonidero Siboney y Rayito Colombiano.

Azcapotzalco: Banda Tierra de Coyotes, Soberana Banda Niche y Adolescentes Orquesta.

Gustavo A. Madero: El Poder del Norte.

Iztacalco: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argáin, Sonidero Caribalí, Sonido Tropical y Sonido Proyección.

Tláhuac: La Séptima Banda y Banda La Mera Mera.

Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo.

Tlalpan: Banda La Exiliada y Los Ángeles de Charly.

Xochimilco: Toño Lizárraga.

Foto: Estrella Josento/ Cuartoscuro

¿A qué hora juega México?

El partido de México vs Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Ciudad de México, ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Sin embargo, en la CDMX habrá diferentes puntos para ver el encuentro en pantallas gigantes. Con esta estrategia, el Gobierno capitalino busca distribuir a los aficionados y ofrecer espacios seguros para seguir el duelo de México vs Inglaterra, acompañado de música en vivo y actividades gratuitas.