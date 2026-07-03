Si te preguntas dónde hay Utopías en la CDMX, hay una nueva opción para visitar. Se trata de la Utopía Cen Tlalli Ocotepec, un espacio que abrió sus puertas en la alcaldía Magdalena Contreras y que destaca por contar con un avión lúdico con simulador de vuelo, además de alberca, gimnasio, temazcal, canchas deportivas y una amplia oferta de actividades gratuitas para todas las edades.

La nueva Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopía) busca acercar servicios de deporte, cultura, salud y cuidados a las y los habitantes del poniente de la ciudad.

En Chilango te contamos dónde está y todo lo que puedes encontrar.

¿Cuándo abrió la nueva Utopía Cen Tlalli?

La Utopía Cen Tlalli —que significa Tierra Unida en náhuatl— fue inaugurada el domingo 28 de junio por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Se trata de la primera Utopía construida en el poniente de la capital y, de acuerdo con el Gobierno de la CDMX, beneficiará a más de 72 mil habitantes de la alcaldía Magdalena Contreras.

El complejo fue construido sobre un predio de alrededor de 20 mil metros cuadrados, donde anteriormente predominaban los campos de futbol. Hoy cuenta con 11 edificios de nueva construcción, cerca de 6 mil metros cuadrados techados y más de 17 mil metros cuadrados de espacios abiertos para actividades comunitarias.

Además, debido a que muchas personas de la zona regresan tarde de trabajar, la jefa de Gobierno pidió que este espacio tenga un horario extendido, para que más habitantes puedan aprovechar sus instalaciones, incluida la alberca.

De alberca a talleres: estas son las actividades gratuitas de la nueva Utopía

La Utopía Cen Tlalli fue diseñada para que personas de todas las edades puedan practicar deporte, aprender nuevas habilidades o acceder a servicios de cuidado sin costo.

Ya sea que quieras nadar, entrenar en el gimnasio, practicar box, participar en talleres artísticos o visitar el avión con simulador de vuelo, este nuevo espacio reúne una amplia oferta gratuita para la comunidad.

Un avión con simulador de vuelo y más actividades

Uno de los principales atractivos de la nueva Utopía es un avión lúdico con simulador de vuelo, un espacio recreativo pensado para niñas, niños y jóvenes.

Además, también cuenta con:

Alberca semiolímpica

Ring de box

Gimnasio

Canchas deportivas

Canchas de pádel

Canchas de voleibol de playa

Muros para escalar

Tirolesas

Jaulas de bateo

Circuitos extremos

Temazcal

La nueva Utopía de la Magdalena Contreras cuenta con una alberca semiolímpica. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO

También ofrece actividades culturales y educativas con:

Biblioteca

Aula digital

Librería

Talleres de música

Danza

Teatro

Cine

Idiomas

Muralismo

Talleres de oficios

Servicios de cuidado y salud

La nueva Utopía también incorpora espacios pensados para facilitar la vida cotidiana y fortalecer el bienestar de la comunidad.

Entre ellos destacan:

Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuito para niñas y niños de 45 días de nacidos a 6 años

Casa de Día para personas adultas mayores

Lavandería pública

Comedor comunitario

Temazcal

Centro de Cuidado de las Emociones, con atención psicológica y asesoría jurídica para mujeres, infancias y población LGBT+

En materia de salud, el complejo ofrecerá servicios gratuitos de:

Medicina general

Odontología

Ginecología

Pediatría

Nutrición

Laboratorio clínico

Mastografías

Rehabilitación física con alberca de hidroterapia

Atención en salud mental y adicciones

¿Dónde está la nueva Utopía Cen Tlalli en la Magdalena Contreras?

Si quieres conocerla, la nueva Utopía está ubicada en:

Avenida Ojo de Agua, colonia San Bernabé Ocotepec, alcaldía Magdalena Contreras, CDMX