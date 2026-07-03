¡Adiós a las 'camineras'! Habrá ley seca en CDMX por el México vs. Inglaterra: horarios y en qué colonias

Si planeas reunirte con la familia o tus amistades para ver el partido México vs. Inglaterra, toma nota. El Gobierno de la CDMX anunció que habrá ley seca en siete colonias de la capital para prevenir incidentes durante los festejos por el encuentro del Mundial.

Y ojo, pues no podrás pedir “la caminera”. La restricción aplicará únicamente para la venta de bebidas alcohólicas para llevar. De esta manera, los restaurantes y bares que cuenten con permiso para vender alcohol para consumo dentro de sus instalaciones podrán seguir operando con normalidad.

¿Cuál será el horario de la ley seca en CDMX por el México vs. Inglaterra?

Las autoridades informaron que la medida estará vigente desde las 00:00 horas del domingo 5 de julio y concluirá a las 07:00 horas del lunes 6 de julio, informó el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto.

Es decir, durante todo el domingo no se podrá vender alcohol para llevar en las colonias donde aplicará la restricción.

¿En qué colonias aplicará la ley seca?

En conferencia de prensa, el funcionario informó que la ley seca estará vigente en las siguientes colonias:

Juárez

Cuauhtémoc

Centro Histórico

Tabacalera

San Rafael

Roma Norte

Condesa

Las colonias Roma Norte y Condesa fueron incorporadas al operativo debido a que, en celebraciones anteriores, algunas personas compraban bebidas alcohólicas en establecimientos ubicados del otro lado de avenida Chapultepec para llevarlas a las zonas con mayor concentración de aficionados.

¿Qué sí estará permitido?

Las autoridades aclararon que la medida no implica el cierre de restaurantes o bares con licencia para vender bebidas alcohólicas.

Los establecimientos podrán seguir ofreciendo alcohol únicamente para consumo dentro del local, pero no podrán vender bebidas para llevar.

Además, el gobierno capitalino advirtió que los negocios que incumplan las disposiciones administrativas podrán ser clausurados.

La ley seca forma parte del operativo especial que implementará la Ciudad de México con motivo del partido entre México e Inglaterra, encuentro para el que se esperan miles de personas en el Ángel de la Independencia, el Zócalo y otros puntos de reunión habilitados en la ciudad para seguir el partido.